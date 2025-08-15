Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Интерны
Статьи
Статьи о сериале «Интерны»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Статьи о сериале «Интерны»
Вся информация о сериале
Из звезды «Интернов» в бариста в Лондоне: тот самый всезнайка Левин терпел неудачу за неудачей — и вот что с ним стало
Актер старается не опускать руки.
Написать
15 августа 2025 16:11
В Литве тоже сняли «Интернов» — и это точно не копия: посмотрите, как у них выглядит доктор Быков
Сериал закончился, но остался в сердцах зрителей.
1 комментарий
30 июля 2025 18:36
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ
Актера переубедили люди, которым он доверял.
Написать
22 июля 2025 13:17
Выглядит как школьник, ведет себя как бандит: сын звезды «Интернов» получил два года тюрьмы
Подросток полностью раскаялся и признал вину.
Написать
30 июня 2025 14:17
«Была бы сразу жалоба»: настоящие врачи объяснили, что не так с «Интернами» — проблема не только в реализме
Впрочем, поклонников у шоу среди реальных медиков тоже хватает.
3 комментария
17 апреля 2025 10:23
Нашли мертвым на улице с костюмом Деда Мороза: кошмарные подробности смерти звезды «Интернов»
Артисту предлагали госпитализацию, но он отчаянно пытался заработать денег.
Написать
16 декабря 2024 13:19
Сколько детей у актера Андрея Андреева: амплуа героя-любовника сказалось и на личной жизни
Славу кинозвезде принес проект «Женщина без прошлого». О своем прошлом актер тоже многого не знал, в том числе и о внебрачном сыне.
Написать
22 ноября 2024 20:03
Почему 45-летняя Кисегач из «Интернов» не рожает «для себя»
Актриса научилась относиться философски к своему одиночеству.
Написать
29 августа 2024 13:30
Надоели Купитман, съемки и спиртное: почему Вадим Демчог отказывается от большого кино
Предпочел быть счастливым, а не богатым.
Написать
22 августа 2024 17:45
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667