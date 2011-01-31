В 3 сезоне 4 серии сериала «Интерны» Андрей использует новую технику общения с новобранцами, однако для Варвары это становится пыткой. Фил раскритиковал поведение Ольги, а Глеб и Семен нашли идеальный способ заработать легкие деньги...
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