В 3 сезоне 4 серии сериала «Интерны» Андрей использует новую технику общения с новобранцами, однако для Варвары это становится пыткой. Фил раскритиковал поведение Ольги, а Глеб и Семен нашли идеальный способ заработать легкие деньги...