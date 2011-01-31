В 3 сезоне 56 серии сериала «Интерны» Семен вынужден лечить отца своей супруги Ольги, который решил «поправить» здоровье. В это же время Полина, желая насолить Глебу, вызывается ему помочь. Главврач сильно нервничает из-за будущих родов.