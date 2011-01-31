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Киноафиша Сериалы Интерны Сезоны Сезон 3 Серия 56

Интерны 2010 - 2016 56 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Интерны»
Эпизод 1
Сезон 3 / Серия 1 31 января 2011
Эпизод 2
Сезон 3 / Серия 2 1 февраля 2011
Эпизод 3
Сезон 3 / Серия 3 2 февраля 2011
Эпизод 4
Сезон 3 / Серия 4 3 февраля 2011
Эпизод 5
Сезон 3 / Серия 5 7 февраля 2011
Эпизод 6
Сезон 3 / Серия 6 8 февраля 2011
Эпизод 7
Сезон 3 / Серия 7 9 февраля 2011
Эпизод 8
Сезон 3 / Серия 8 10 февраля 2011
Эпизод 9
Сезон 3 / Серия 9 14 февраля 2011
Эпизод 10
Сезон 3 / Серия 10 15 февраля 2011
Эпизод 11
Сезон 3 / Серия 11 16 февраля 2011
Эпизод 12
Сезон 3 / Серия 12 17 февраля 2011
Эпизод 13
Сезон 3 / Серия 13 21 февраля 2011
Эпизод 14
Сезон 3 / Серия 14 22 февраля 2011
Эпизод 15
Сезон 3 / Серия 15 24 февраля 2011
Эпизод 16
Сезон 3 / Серия 16 28 февраля 2011
Эпизод 17
Сезон 3 / Серия 17 1 марта 2011
Эпизод 18
Сезон 3 / Серия 18 2 марта 2011
Эпизод 19
Сезон 3 / Серия 19 3 марта 2011
Эпизод 20
Сезон 3 / Серия 20 7 марта 2011
Эпизод 21
Сезон 3 / Серия 21 25 января 2013
Эпизод 22
Сезон 3 / Серия 22 25 января 2013
Эпизод 23
Сезон 3 / Серия 23 1 февраля 2013
Эпизод 24
Сезон 3 / Серия 24 8 февраля 2013
Эпизод 25
Сезон 3 / Серия 25 15 февраля 2013
Эпизод 26
Сезон 3 / Серия 26 22 февраля 2013
Эпизод 27
Сезон 3 / Серия 27 1 марта 2013
Эпизод 28
Сезон 3 / Серия 28 6 марта 2013
Эпизод 29
Сезон 3 / Серия 29 15 марта 2013
Эпизод 30
Сезон 3 / Серия 30 22 марта 2013
Эпизод 31
Сезон 3 / Серия 31 29 марта 2013
Эпизод 32
Сезон 3 / Серия 32 5 апреля 2013
Эпизод 33
Сезон 3 / Серия 33 12 апреля 2013
Эпизод 34
Сезон 3 / Серия 34 13 мая 2013
Эпизод 35
Сезон 3 / Серия 35 14 мая 2013
Эпизод 36
Сезон 3 / Серия 36 15 мая 2013
Эпизод 37
Сезон 3 / Серия 37 16 мая 2013
Эпизод 38
Сезон 3 / Серия 38 20 мая 2013
Эпизод 39
Сезон 3 / Серия 39 21 мая 2013
Эпизод 40
Сезон 3 / Серия 40 22 мая 2013
Эпизод 41
Сезон 3 / Серия 41 23 мая 2013
Эпизод 42
Сезон 3 / Серия 42 27 мая 2013
Эпизод 43
Сезон 3 / Серия 43 28 мая 2013
Эпизод 44
Сезон 3 / Серия 44 29 мая 2013
Эпизод 45
Сезон 3 / Серия 45 2 сентября 2013
Эпизод 46
Сезон 3 / Серия 46 2 сентября 2013
Эпизод 47
Сезон 3 / Серия 47 3 сентября 2013
Эпизод 48
Сезон 3 / Серия 48 4 сентября 2013
Эпизод 49
Сезон 3 / Серия 49 5 сентября 2013
Эпизод 50
Сезон 3 / Серия 50 9 сентября 2013
Эпизод 51
Сезон 3 / Серия 51 10 сентября 2013
Эпизод 52
Сезон 3 / Серия 52 11 сентября 2013
Эпизод 53
Сезон 3 / Серия 53 12 сентября 2013
Эпизод 54
Сезон 3 / Серия 54 16 сентября 2013
Эпизод 55
Сезон 3 / Серия 55 17 сентября 2013
Эпизод 56
Сезон 3 / Серия 56 18 сентября 2013
Эпизод 57
Сезон 3 / Серия 57 19 сентября 2013
Эпизод 58
Сезон 3 / Серия 58 23 сентября 2013
Эпизод 59
Сезон 3 / Серия 59 24 сентября 2013
Эпизод 60
Сезон 3 / Серия 60 25 сентября 2013
О чем cерия

В 3 сезоне 56 серии сериала «Интерны» Семен вынужден лечить отца своей супруги Ольги, который решил «поправить» здоровье. В это же время Полина, желая насолить Глебу, вызывается ему помочь. Главврач сильно нервничает из-за будущих родов.

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