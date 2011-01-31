В 3 сезоне 6 серии сериала «Интерны» Семен ищет способ подкатить к Ольге, которая поругалась со своим американским бойфрендом. Сам Фил активно пытается этому помешать. Глеб знакомится с пациентом, который увлекается коллекционированием монет.