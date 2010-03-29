В 1 сезоне 7 серии сериала «Интерны» Черноус пытается разобраться в своих отношениях с Глебом. В это же время Семен пробует себя в новой профессии и даже добивается определенного успеха. Левин не знает, как ему поссориться с навязчивой медсестрой.
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