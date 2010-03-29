В 1 сезоне 35 серии сериала «Интерны» Быков устраивает собрание со своими подопечными. Обсуждают они, в основном, разные случаи из медицинской практики. Черноус облагораживает свой лексикон, а Левин неожиданно понимает, что всю жизнь любил мужчин.
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