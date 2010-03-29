В 1 сезоне 38 серии сериала «Интерны» все мужчины пытаются доказать дамам свою мужественность. В частности, Семен ставит точку на будущем потомстве в беседе с женой, а Быков старается вызвать у Кисегач ревность. Глеб рассказывает Варе правду о себе.