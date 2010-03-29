В 1 сезоне 17 серии сериала «Интерны» после беспробудной ночной пьянки Быков просыпается в объятиях своей начальницы. Как же скрыть это от интернов? В отсутствии руководителя Глеб и Семен открыто издеваются над Борей, а Черноус идет вразнос.