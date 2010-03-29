В 1 сезоне 16 серии сериала «Интерны» Черноус попадает в неудобную ситуацию из-за пожилой пациентки, которая где-то оставила кошелек. Семен вынужден заниматься здоровьем человека, сменившего пол. Глеб шантажирует своего сокурсника Левина.
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