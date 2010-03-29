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Киноафиша Сериалы Интерны Сезоны Сезон 1 Серия 59

Интерны 2010 - 2016 59 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Интерны»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 29 марта 2010
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 31 марта 2010
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 1 апреля 2010
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 5 апреля 2010
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 6 апреля 2010
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 7 апреля 2010
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 8 апреля 2010
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 13 апреля 2010
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 14 апреля 2010
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 15 апреля 2010
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 19 апреля 2010
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 20 апреля 2010
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 21 апреля 2010
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 22 апреля 2010
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 26 апреля 2010
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 27 апреля 2010
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 28 апреля 2010
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18 29 апреля 2010
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 19 4 мая 2010
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 20 5 мая 2010
Эпизод 21
Сезон 1 / Серия 21 15 июня 2010
Эпизод 22
Сезон 1 / Серия 22 16 июня 2010
Эпизод 23
Сезон 1 / Серия 23 17 июня 2010
Эпизод 24
Сезон 1 / Серия 24 21 июня 2010
Эпизод 25
Сезон 1 / Серия 25 22 июня 2010
Эпизод 26
Сезон 1 / Серия 26 23 июня 2010
Эпизод 27
Сезон 1 / Серия 27 24 июня 2010
Эпизод 28
Сезон 1 / Серия 28 28 июня 2010
Эпизод 29
Сезон 1 / Серия 29 29 июня 2010
Эпизод 30
Сезон 1 / Серия 30 30 июня 2010
Эпизод 31
Сезон 1 / Серия 31 6 сентября 2010
Эпизод 32
Сезон 1 / Серия 32 7 сентября 2010
Эпизод 33
Сезон 1 / Серия 33 8 сентября 2010
Эпизод 34
Сезон 1 / Серия 34 9 сентября 2010
Эпизод 35
Сезон 1 / Серия 35 13 сентября 2010
Эпизод 36
Сезон 1 / Серия 36 14 сентября 2010
Эпизод 37
Сезон 1 / Серия 37 15 сентября 2010
Эпизод 38
Сезон 1 / Серия 38 16 сентября 2010
Эпизод 39
Сезон 1 / Серия 39 20 сентября 2010
Эпизод 40
Сезон 1 / Серия 40 21 сентября 2010
Эпизод 41
Сезон 1 / Серия 41 31 января 2011
Эпизод 42
Сезон 1 / Серия 42 1 февраля 2011
Эпизод 43
Сезон 1 / Серия 43 2 февраля 2011
Эпизод 44
Сезон 1 / Серия 44 3 февраля 2011
Эпизод 45
Сезон 1 / Серия 45 7 февраля 2011
Эпизод 46
Сезон 1 / Серия 46 8 февраля 2011
Эпизод 47
Сезон 1 / Серия 47 9 февраля 2011
Эпизод 48
Сезон 1 / Серия 48 10 февраля 2011
Эпизод 49
Сезон 1 / Серия 49 14 февраля 2011
Эпизод 50
Сезон 1 / Серия 50 15 февраля 2011
Эпизод 51
Сезон 1 / Серия 51 16 февраля 2011
Эпизод 52
Сезон 1 / Серия 52 17 февраля 2011
Эпизод 53
Сезон 1 / Серия 53 21 февраля 2011
Эпизод 54
Сезон 1 / Серия 54 22 февраля 2011
Эпизод 55
Сезон 1 / Серия 55 24 февраля 2011
Эпизод 56
Сезон 1 / Серия 56 28 февраля 2011
Эпизод 57
Сезон 1 / Серия 57 1 марта 2011
Эпизод 58
Сезон 1 / Серия 58 2 марта 2011
Эпизод 59
Сезон 1 / Серия 59 3 марта 2011
Эпизод 60
Сезон 1 / Серия 60 7 марта 2011
О чем cерия

В 1 сезоне 59 серии сериала «Интерны» Семен уверен, что выбрал себе будущую специальность. Однако Купитман быстро понимает, что за его решением скрываются тайные мотивы. Главврач давит на психику Быкова, а Алиса заваливает Варвару личными вопросами.

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