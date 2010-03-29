В 1 сезоне 59 серии сериала «Интерны» Семен уверен, что выбрал себе будущую специальность. Однако Купитман быстро понимает, что за его решением скрываются тайные мотивы. Главврач давит на психику Быкова, а Алиса заваливает Варвару личными вопросами.
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