В 1 сезоне 24 серии сериала «Интерны» у Кисегач выдался слишком тяжелый день: ей пришлось ходить по больнице в ужасно неудобной обуви. Поцелуи Вари и Глеба неожиданно пробудили пациента, находящегося в реанимации. Жена Семена оказывается в больнице.