В 1 сезоне 24 серии сериала «Интерны» у Кисегач выдался слишком тяжелый день: ей пришлось ходить по больнице в ужасно неудобной обуви. Поцелуи Вари и Глеба неожиданно пробудили пациента, находящегося в реанимации. Жена Семена оказывается в больнице.
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