В 1 сезоне 29 серии сериала «Интерны» Быков помогает своему подопечному скрыть неприятную правду от жены. В это же время Варвара устраивает целый спектакль, чтобы проверить своего возлюбленного. Боря переживает из-за подарка медсестры.