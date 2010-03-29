В 1 сезоне 29 серии сериала «Интерны» Быков помогает своему подопечному скрыть неприятную правду от жены. В это же время Варвара устраивает целый спектакль, чтобы проверить своего возлюбленного. Боря переживает из-за подарка медсестры.
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