В 1 сезоне 14 серии сериала «Интерны» Черноус никак не может избавиться от слишком назойливого больного. Семен хочет помочь своему доброму приятелю и пользуется рабочими полномочиями. В итоге новоиспеченный врач оказывается в немилости у Быкова.