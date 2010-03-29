В 1 сезоне 5 серии сериала «Интерны» Быков передает бразды управления молодняком медсестре Любе и дерматологу Купитману. В итоге у Бори начинается личная жизнь, а Семен остается без элитного алкоголя. Варя помогает беременной женщине.
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