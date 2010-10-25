В 3 сезоне 28 серии сериала «Пациенты» герой начинает сомневаться в своей компетенции. Адель считает, что он слишком доверяется клиентам и даже завидует счастью некоторых. Пол подумывает о том, чтобы прекратить практику, в которую больше не верит.