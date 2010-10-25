В 3 сезоне 25 серии сериала «Пациенты» доктор ошеломлен новостью о том, что Сунил попал в полицию, и отправляется в участок. Мужчина рассказывает о том, что скоро его депортируют. Пол понимает, что стал одним из винтиков в плане своего пациента.
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