В 3 сезоне 12 серии сериала «Пациенты» Макс навещает отца перед концертом. Мальчик находит историю его браузера и очень расстраивается. Последствия мероприятия влияют на самочувствие доктора, но он может их путать с синдромами болезни.
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