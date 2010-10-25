В 3 сезоне 11 серии сериала «Пациенты» Джесси отстранили от учебы в школе из-за драки. Он приходит на сеанс вместе со своей матерью Марисой, очень религиозной женщиной. У них напряженные отношения, из-за которых конструктивный диалог не получается.
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