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Киноафиша Сериалы Пациенты Сезоны Сезон 3 Серия 11

Пациенты 3 сезон 11 серия смотреть онлайн

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Все серии 3 сезона «Пациенты»
Сунил - Первая неделя
Сезон 3 / Серия 1 25 октября 2010
Френсис - Первая неделя
Сезон 3 / Серия 2 25 октября 2010
Джесси - Первая неделя
Сезон 3 / Серия 3 26 октября 2010
Адель - Первая неделя
Сезон 3 / Серия 4 26 октября 2010
Сунил - Вторая неделя
Сезон 3 / Серия 5 1 ноября 2010
Френсис - Вторая неделя
Сезон 3 / Серия 6 1 ноября 2010
Джесси - Вторая неделя
Сезон 3 / Серия 7 2 ноября 2010
Адель - Вторая неделя
Сезон 3 / Серия 8 2 ноября 2010
Сунил - Третья неделя
Сезон 3 / Серия 9 8 ноября 2010
Фрэнсис - Третья неделя
Сезон 3 / Серия 10 8 ноября 2010
Джесси - Третья неделя
Сезон 3 / Серия 11 9 ноября 2010
Адель - Третья неделя
Сезон 3 / Серия 12 9 ноября 2010
Сунил - Четвертая неделя
Сезон 3 / Серия 13 15 ноября 2010
Френсис - Четвертая неделя
Сезон 3 / Серия 14 15 ноября 2010
Джесси - Четвертая неделя
Сезон 3 / Серия 15 16 ноября 2010
Адель - Четвертая неделя
Сезон 3 / Серия 16 16 ноября 2010
Сунил - Неделя пятая
Сезон 3 / Серия 17 22 ноября 2010
Френсис - Неделя пятая
Сезон 3 / Серия 18 22 ноября 2010
Джесси - Неделя пятая
Сезон 3 / Серия 19 23 ноября 2010
Адель - Неделя пятая
Сезон 3 / Серия 20 23 ноября 2010
Сунил - Неделя шестая
Сезон 3 / Серия 21 29 ноября 2010
Френсис - Неделя шестая
Сезон 3 / Серия 22 29 ноября 2010
Джесси - Неделя шестая
Сезон 3 / Серия 23 30 ноября 2010
Адель - Неделя шестая
Сезон 3 / Серия 24 30 ноября 2010
Сунил - Седьмая неделя
Сезон 3 / Серия 25 6 декабря 2010
Френсис - Седьмая неделя
Сезон 3 / Серия 26 6 декабря 2010
Джесси - Седьмая неделя
Сезон 3 / Серия 27 7 декабря 2010
Адель - Седьмая неделя
Сезон 3 / Серия 28 7 декабря 2010
О чем cерия

В 3 сезоне 11 серии сериала «Пациенты» Джесси отстранили от учебы в школе из-за драки. Он приходит на сеанс вместе со своей матерью Марисой, очень религиозной женщиной. У них напряженные отношения, из-за которых конструктивный диалог не получается.

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