В 3 сезоне 11 серии сериала «Пациенты» Джесси отстранили от учебы в школе из-за драки. Он приходит на сеанс вместе со своей матерью Марисой, очень религиозной женщиной. У них напряженные отношения, из-за которых конструктивный диалог не получается.