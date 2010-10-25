В 3 сезоне 15 серии сериала «Пациенты» Джесси получает письмо от биологического отца, в котором тот приглашает начать общение. Парень испытывает противоречивые чувства, потому что боится предать людей, воспитывавших его много лет.
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