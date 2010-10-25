В 3 сезоне 22 серии сериала «Пациенты» Френсис сообщает о том, что отвезла умирающую сестру в больницу. Это напомнило женщине о матери и подняло целый ворох воспоминаний. Актриса встретилась с дочерью, но получила обвинения в нарциссизме.
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