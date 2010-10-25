В 3 сезоне 13 серии сериала «Пациенты» Сунил проявляет повышенный интерес к личной жизни невестки. Мужчина переживает, что женщина изменяет его сыну. Он проводит параллели между своим студенческим романом и отношениями между Аруном и Джулией.
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