В 3 сезоне 26 серии сериала «Пациенты» Френсис добивается подтверждения правильности своих поступков у доктора. Актриса боится потерять Патрицию, которой становится все хуже. Женщина не может принять ответственность, возложенную на нее сестрой.
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