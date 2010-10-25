В 3 сезоне 14 серии сериала «Пациенты» Пол пытается понять, как новый мужчина Кейт влияет на его детей. Френсис меняет внешность, чтобы быть больше похожей на свою героиню. У актрисы возникает ненависть к себе из-за болезненных воспоминаний.
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