В 3 сезоне 19 серии сериала «Пациенты» Пол пытается поговорить с Максом об отчиме, но приходит Джесси и просит провести сеанс. Парень ходил на встречу с биологическими родителями. Результаты оказались не такими, как планировались, и он сорвался.
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