В 1 сезоне 4 серии сериала «Я не робот» Чжи А пытается выяснить, как загадочная болезнь парня связана с его детством. Мин Гю неожиданно получает посылку, из-за которой ему приходится столкнуться с травмами из прошлого.
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Авторизация по e-mail