В 1 сезоне 8 серии сериала «Я не робот» Мин Гю пытается отстраниться от андроида, чтобы избавиться от своих странных чувств к Ачжи-3. Чжи А удивлена переменам в поведении парня, а Бэк Кён понимает, почему бывшая девушка рассталась с ним.
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