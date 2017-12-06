В 1 сезоне 11 серии сериала «Я не робот» из-за случайной встречи с бывшим затворником в поезде Чжи А приходится придерживаться старой легенды. Противники Мин Гю ищут информацию о таинственной команде Бэк Кёна, которую финансировал наследник.
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