В 1 сезоне 2 серии сериала «Я не робот» Чжи А необходимо пройти через тестирование Мин Гю, однако она теряет связь с Ачжи-3 в самый неподходящий момент. Через некоторое время девушка узнаёт, что одно из её изобретений прошло в финал конкурса.
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