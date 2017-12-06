В 1 сезоне 5 серии сериала «Я не робот» затворник получает неожиданное предложение, на которое отвечает согласием. Мин Гю надеется, что сможет избавиться от странной аллергии, и пытается проводить больше времени с андроидом Ачжи-3.
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