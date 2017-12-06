«Я не робот» — это комедийный сериал о первой влюбленности заносчивого затворника. Ким Мин Гю с детства страдает от необычной аллергии на людей, и поэтому уже долгие годы живет в полной изоляции. Современные технологии заменяют ему общение, и молодой человек становится успешным бизнесменом. Однажды он инвестирует в проект специалиста в области искусственного интеллекта и решает лично протестировать новое изобретение. Однако ученый вместо андроида отправляет парню домой свою бывшую девушку Чжи А...