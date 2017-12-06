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Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 8
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Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 8
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Киноафиша Сериалы Я не робот
Я не робот (2017 - 2017) I'm Not a Robot 12+
Год выпуска 2017
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 3 минуты
Телеканал MBC
Продолжительность 16 часов 48 минут
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О чем сериал

«Я не робот» — это комедийный сериал о первой влюбленности заносчивого затворника. Ким Мин Гю с детства страдает от необычной аллергии на людей, и поэтому уже долгие годы живет в полной изоляции. Современные технологии заменяют ему общение, и молодой человек становится успешным бизнесменом. Однажды он инвестирует в проект специалиста в области искусственного интеллекта и решает лично протестировать новое изобретение. Однако ученый вместо андроида отправляет парню домой свою бывшую девушку Чжи А...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ли Хэ-ён
Ом Ги-джун
Ли Бён-джун
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Я не робот - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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