В 1 сезоне 16 серии сериала «Я не робот» после выздоровления Мин Гю принимает решение, которое сильно отражается на его работе в компании. У отформатированного андроида Ачжи-3 появляется новый владелец, а Чжи А дожидается возлюбленного из армии.
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