В 1 сезоне 7 серии сериала «Я не робот» Бэк Кён просит бывшую девушку ещё об одном одолжении. После тестирования необычной функции Чжи А становится неловко, а Мин Гю заболевает из-за физического контакта с андроидом Ачжи-3.
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