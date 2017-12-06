В 1 сезоне 10 серии сериала «Я не робот» Чжи А проводит свой последний день в качестве андроида Ачжи-3. Мин Гю наслаждается новой жизнью без странной аллергии, однако на работе он сталкивается с борьбой за его высокий пост.
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