В 1 сезоне 3 серии сериала «Я не робот» Ачжи-3 пытается стать полезной для владельца, чтобы остаться в доме. Тестирование проходит успешно, и Мин Гю берёт андроида с собой на деловую встречу с бизнес-партнёром.
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