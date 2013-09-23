В 9 сезоне 24 серии сериала «Как я встретил вашу маму» события разворачиваются спустя много лет: Маршалл становится судьей, а Барни — отцом. Робин же после длительного путешествия решает снова увидеться с друзьями ради свадьбы Теда и Трейси.