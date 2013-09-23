В 9 сезоне 15 серии сериала «Как я встретил вашу маму», когда Барни напивается до новой стадии, которую ранее друзья не видели, Тед и Робин решают, наконец, узнать всю правду о нем и его работе. В то же время Лили снимает ссору с Маршаллом с паузы.