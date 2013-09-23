В 9 сезоне 7 серии сериала «Как я встретил вашу маму» по просьбе Маршалла Тед, Барни и Робин должны пробраться в комнату Лили и удалить последнюю эсэмэску. Сама Лили в ужасе от своего номера, ведь в нем по легенде обитает призрак Капитана.