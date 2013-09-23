В 9 сезоне 8 серии сериала «Как я встретил вашу маму», пока у Робин и Лоретты продолжается холодная война, Тед пытается пройти к очень романтическому маяку. А к Маршаллу и Дафни присоединяется муж матери Теда, которого она выгнала из дома.