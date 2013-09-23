В 9 сезоне 6 серии сериала «Как я встретил вашу маму» у Теда есть только один шанс сделать правильный выбор между девушками, которых ему подобрали Барни и Робин. Маршалл готовит речь, которая убедит Лили отказаться от Италии ради карьеры мужа.