В 9 сезоне 4 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Лили решает помочь Робин найти подругу, которая будет поддерживать ее, когда Лили переедет в Италию. Тем временем Барни начинает изводить Теда, заставляя его жить в подвале и лишая звания шафера.