В 9 сезоне 20 серии сериала «Как я встретил вашу маму» вопреки своей аэрофобии, на свадьбу прилетает мама Робин. Узнав, что прошлой ночью Лили тайно села в машину Капитана, Тед и Маршалл начинают свое расследование и раскрывают важный секрет Лили.