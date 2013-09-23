В 9 сезоне 16 серии сериала «Как я встретил вашу маму» мы узнаем, чем занималась та самая мама все эти годы, много раз пересекаясь с Тедом, и как, наконец, встретила его. Неожиданный ракурс в историю приурочен к юбилейному 200-му эпизоду сериала.