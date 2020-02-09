В 8 сезоне 11 серии сериала «Родина» главной героине приходится взвалить все проблемы на свои хрупкие плечи. Мэтисон словно не уходила от прошлого и не старалась начать жизнь заново. Кэрри и Сол должны дойти до конца.
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