В 8 сезоне 5 серии сериала «Родина» Кэрри продолжает погоню за ответами на все вопросы. Ей просто необходимо получить их. Макс на новой сложной операции, где надо спасти человека. Гулом пользуется случаем.
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