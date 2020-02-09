В 8 сезоне 1 серии сериала «Родина» из-за проблем со здоровьем Кэрри была отправлена в Германию. Почти все ее раны зажили. Сол ведет очередные переговоры в надежде на положительный результат. У Макса новая миссия.
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