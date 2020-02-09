В 8 сезоне 10 серии сериала «Родина» доверие нарушается со всех сторон, а люди оказываются продажными. Ложь сопровождает Кэрри и Сола на их нелегком пути. Никто не хочет ни в чем признаваться, а часики тикают.
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