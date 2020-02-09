В 8 сезоне 12 серии сериала «Родина» последняя миссия Сола и Кэрри подходит к своему логическому завершению. Сколько еще крови прольется? Какой блеф они встретят на своем пути? Какая судьба ждет бывших агентов ЦРУ?
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