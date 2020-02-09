В 8 сезоне 7 серии сериала «Родина» Кэрри и Солу необходимо обзавестись новыми людьми, которым можно доверять. Наиболее неочевидные для них варианты оказываются самыми действенными. Однако смогут ли Кэрри и Сол по-настоящему на них положиться?