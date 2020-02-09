В 8 сезоне 8 серии сериала «Родина» Веллингтон настигает озарение, и он совершает интересное открытие. Кэрри остается только ждать предварительных результатов сложных переговоров. А где сейчас находится Сол?
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