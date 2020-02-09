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Киноафиша Сериалы Родина Сезоны Сезон 8 Серия 3

Родина 2011 - 2020 3 серия 8 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 8 сезона «Родина»
Эпизод 1
Сезон 8 / Серия 1 9 февраля 2020
Эпизод 2
Сезон 8 / Серия 2 16 февраля 2020
Эпизод 3
Сезон 8 / Серия 3 23 февраля 2020
Эпизод 4
Сезон 8 / Серия 4 1 марта 2020
Эпизод 5
Сезон 8 / Серия 5 8 марта 2020
Эпизод 6
Сезон 8 / Серия 6 15 марта 2020
Эпизод 7
Сезон 8 / Серия 7 22 марта 2020
Эпизод 8
Сезон 8 / Серия 8 29 марта 2020
Эпизод 9
Сезон 8 / Серия 9 5 апреля 2020
Эпизод 10
Сезон 8 / Серия 10 12 апреля 2020
Эпизод 11
Сезон 8 / Серия 11 19 апреля 2020
Эпизод 12
Сезон 8 / Серия 12 26 апреля 2020
О чем cерия

В 8 сезоне 3 серии сериала «Родина» Кэрри планирует сделать новый шаг навстречу лучшей жизни и договаривается о встрече. Хаккани ожидают неприятности дома. Сол заключает очередную сделку во благо страны.

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